Ciclismo

Volta a Catalunya 2022, prima tappa, le parole di Matthews: "Due anni molto complicati! Sono contento per la vittoria"

VOLTA A CATALUNYA - "Questa vittoria significa tantissimo per me e per la squadra. Era da tempo che non esultavo. Sono stati due anni molto complicati. Dopo la linea d'arrivo ho dato un grande abbraccio a mia moglie. La corsa è stata molto dura, ma sapevamo che il finale era adatto alle mie caratteristiche".

00:01:35, 2 ore fa