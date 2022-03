Dopo la paura, il sollievo!, ciclista italiano della Bahrain-Victorious e secondo classificato alle spalle di Michael Matthews nella prima tappa della Volta a Catalunya 2022 terminata a Sant Feliu de Guíxols,Il "cobra", vincitore dell’ultima Parigi-Roubaix, ha spaventato tutti, ma è stato prontamente curato dall’equipe medica ed è stato trasferito in ambulanza all’ospedale di Girona, dove adesso è cosciente e parla. Il ciclista 31enne, campione d’Europa in carica, aveva saltato in via precauzione il ritiro prestagionale a gennaio, per colpa di un contatto-covid, mentre alla Parigi-Nizza era stato costretto al ritiro per una bronchite.