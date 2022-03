Sonny Colbrelli è crollato a terra dopo aver tagliato il traguardo al secondo posto nella prima tappa della Volta a Catalunya . Il ciclista di Desenzano sul Garda ha avvertito un malore proprio al termine della corsa, ma la macchina dei sanitari è stata prontissima ad intervenire. Il ciclista è tornato cosciente poco dopo, prima di essere caricato in ambulanza per il trasporto all'ospedale di Girona.

Ad

Colbrelli ha subito una perdita di coscienza e convulsioni con conseguente arresto cardiaco

Volta a Catalunya A Sant Feliu de Guixols vince sempre Matthews! Secondo posto per Colbrelli 15 ORE FA

bronchite che gli aveva provocato catarro e ne aveva reso difficoltosa la respirazione. Il team bahreinita e l'ospedale stanno facendo tutti gli accertamenti del caso per capire se c'è una correlazione fra la sua bronchite e il malore che questo pomeriggio ha spaventato tutti. Il campione europeo della Bahrain Victorious è ora monitorato. Colbrelli aveva rinunciato alla Parigi-Nizza e alla Milano-Sanremo per unache gli aveva provocato catarro e ne aveva reso difficoltosa la respirazione. Il team bahreinita e l'ospedale stanno facendo tutti gli accertamenti del caso per capire se c'è una correlazione fra la sua bronchite e il malore che questo pomeriggio ha spaventato tutti.

Il bollettino medico

"Dopo 100 metri dal traguardo ha subito una perdita di coscienza e convulsioni con conseguente arresto cardiaco. È stato subito assistito dall'équipe medica che ha eseguito la rianimazione cardiopolmonare con l'utilizzo di un defibrillatore, ristabilendo la sua condizione. Il ciclista è stato quindi stabilizzato e poi portato con l'ambulanza medica all'ospedale Josep Trueta di Girona".

Le parole del ct Bennati

"La notizia è rimbalzata tramite i social e anch’io l’ho appresa su Twitter. È una notizia che fa male, ma speriamo che non abbia subito gravi danni e conseguenze. Non ci voleva, soprattutto per un corridore così. È un momento delicato e speriamo che possano arrivare presto delle notizie confortanti. Forza Sonny!"

Colbrelli generoso, Matthews vincitore: rivivi lo sprint

Milano - Sanremo Colbrelli con la bronchite: niente Sanremo per il campione europeo 15/03/2022 A 19:30