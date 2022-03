Michael Matthews torna al successo dopo un anno e mezzo di digiuno e si impone nella prima tappa del Giro di Catalogna 2022, breve corsa a tappe iberica, conquistando la vittoria n.38 della carriera da professionista ma la prima con la maglia del Team BikeExchange. Il 31enne sprinter australiano ha avuto la meglio oggi sull’azzurro Sonny Colbrelli a Sant Feliu de Guíxols dopo una volata di gruppo estremamente spettacolare, al termine di una frazione abbastanza mossa (3 GPM) lunga 171 chilometri.

La top10

Ad

CICLISTA TEMPO M. Matthews (Bike-Exchange) 3h47'11" S. Colbrelli (Bahrain) s.t. Q.Pacher (FDJ) s.t. A. Bagioli (Quick-Step) s.t. S. Higuita (Bora) s.t. M. Jensen (Trek) s.t. S. Clarke (Israel) s.t. E. Prades (Caja-Rural) s.t. H. Hofstetter (Arkea) s.t. A. Valter (FDJ) s.t.

Milano - Sanremo Colbrelli con la bronchite: niente Sanremo per il campione europeo 15/03/2022 A 19:30

Matthews ha preceduto per un’incollatura Colbrelli (che non è riuscito a finalizzare l’ottimo lavoro della sua Bahrain) ed il francese Quentin Pacher (Groupama – FDJ). Ai piedi del podio in quarta piazza un pimpante Andrea Bagioli (Quick-Step Alpha Vinyil) davanti al colombiano Sergio Higuita (Bora – Hansgrohe). Domani la carovana affronterà una seconda tappa di 202,4 km da L’Escala a Perpinyà, con altri tre Gran Premi della Montagna ed un finale abbastanza mosso.

"Cece" Benedetti fa anche il meccanico e ripara la bici di Hindley

La classifica generale

CICLISTA TEMPO M. Matthews (Bike-Exchange) 3h47'01" S. Colbrelli (Bahrain) 4" J. Hvideberg (DSM) 4" Q.Pacher (FDJ) 6" A. Bagioli (Quick-Step) 10" S. Higuita (Bora) 10" M. Jensen (Trek) 10" S. Clarke (Israel) 10" E. Prades (Caja-Rural) 10" H. Hofstetter (Arkea) 10"

Riguarda on demand la prima tappa della Volta a Catalunya

Premium Ciclismo Giro di Catalogna | 1a tappa 01:36:48 Replica

Milano - Sanremo La startlist ufficiale: van Aert ci riprova, occhio a Pogacar 15/03/2022 A 17:00