Un nuovo nome nell’elenco dei vincitori tra i professionisti. La quinta tappa della Volta a Catalunya finisce nelle mani di Ethan Vernon; prima vittoria in carriera per lui, che si mette alle spalle in volata il tedesco Phil Bauhaus (Bahrain-Victorious) e il francese Dorian Godon (AG2R Citroen). Solo quinto invece Kaden Groves (Team BikeExchange-Jayco), grande favorito della vigilia. Joao Almeida è il nuovo leader della generale grazie a un terzo posto, e conseguente secondo di abbuono, conquistato in uno sprint intermedio, scalzando Nairo Quintana dalla vetta.

La Top10 di giornata

CICLISTA TEMPO E. Vernon (Quick-Step) 5h21'17" P. Bauhaus (Bahrain) s.t. D. Godon (AG2R) s.t. G. Boivin (Israel) s.t. K. Groves (BikeExchange) s.t. M. Laas (Bora) s.t. M. Penalver (Burgos) s.t. I. Oliveira (UAE) s.t. H. Hofstetter (Arkea) s.t. G. Martin (Cofidis) s.t.

La cronaca

La fuga di giornata va via nei primi 20 chilometri: dopo alcuni tentativi, ad avvantaggiarsi è un trittico spagnolo formato da Urko Berrade (Kern Pharma), Gotzon Martin (Euskaltel) e Joel Nicolau (Caja Rural). Il gruppo, capitanato dal Team BikeExchange di Kaden Groves, lascia fare. Tanto che il terzetto di testa, dopo aver superato il Coll de Comiols (unica asperità di giornata) supera anche i cinque minuti di vantaggio in discesa. In una giornata dal ritmo abbastanza blanda (frazione in cui non sono stati superati i 40 chilometri all’ora) non si registrano sussulti, se non il ritiro di Juan Sebastian Molano (UAE Team Emirates).

I tre corridori Professional vengono ripresi poco prima del secondo traguardo volante sotto la spinta della UAE Team Emirates e della Uno-X Pro Cycling: a Pantà de Foix è Tobias Johannessen a transitare per primo, ma Almeida con il terzo posto dietro al compagno Rui Costa strappa la maglia di leader a Nairo Quintana. A cinque chilometri dalla fine, in mezzo a qualche strappetto, sono Richard Carapaz (Ineos) e Guillaume Martin (Cofidis) a sparigliare le carte, ma non basta: si arriva alla volata, dove è il giovanissimo Vernon a spuntarla dopo una caduta del compagno di squadra Ilan Van Wilder che ha reso difficile l’ultimo scatto.

La classifica generale

CICLISTA TEMPO J. Almeida (UAE) 22h26'09" N. Quintana (Arkea) +1" S. Higuita (Bora) +7" J. Ayuso (UAE) +18" W. Poels (Bahrain) +18" Ben O'Connor (AG2R) +18" T. Johannessen (UnoX) +21" G. Martin (Cofidis) +24" R. Carapaz (Ineos) +27" G. Bennett (UAE) +57"

