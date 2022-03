Ciclismo

Volta a Catalunya 2022 - Salita show! Prima le scaramucce tra Nairo Quintana e Sergio Higuita, poi arriva Joao Almeida

Prima vittoria in maglia UAE Emirates per Joao Almeida: il portoghese al termine di una sfida appassionante con Nairo Quintana è riuscito ad imporsi in volata nella quarta tappa della Volta a Catalunya 2022, in quel di Boi Taull. Queste le fasi più calde dell'ultimo km: Quintana ci prova, ma il portoghese è semplicemente troppo forte.

00:01:22, 43 minuti fa