Ciclismo

Volta a Catalunya 2022, seconda tappa - Che paura per Jensen della Trek! Cade e scivola nel burrone, poi risale

VOLTA A CATALUNYA - Bruttissima caduta in discesa, per fortuna senza conseguenze. Il danese Mattias Jensen (Trek-Segafredo), dopo un contatto è finito al di là del bordo strada, finendo in un burrone poco profondo. L’atleta è risalito senza nessun aiuto, e senza particolari problemi.

00:00:49, un' ora fa