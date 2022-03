Ciclismo

Volta a Catalunya 2022, seconda tappa - Michael Matthews: "Giornata stressante, volata perfetta. Yates? È in forma"

VOLTA A CATALUNYA - Le parole di Michael Matthews al termine della seconda tappa con arrivo a Perpignan. "È stata una giornata molto stressante, ma siamo riusciti a fare una buona tappa e a vincerla con Kaden. La preparazione della volata è stata perfetta. Yates? Ci dispiace per la caduta, ma Simon è in gran forma. Lo vedrete in salita".

