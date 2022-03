Ciclismo

Volta a Catalunya 2022, sesta tappa - Disastro Team UAE! Juan Ayuso cerca il capitano Joao Almeida e non lo trova

Team UAE, proprio non ci siamo. Nei chilometri finali della sesta tappa della Volta a Catalunya 2022, la squadra leader combina un disastro. Juan Ayuso, giovane talento spagnolo, attacca in discesa come un forsennato, ma al termine dello sprint non trova il capitano Joao Almeida, che doveva seguire le sue linee. Il classe 2002, sconsolato, chiede aiuto alla moto dell’organizzazione.

00:00:53, 12 minuti fa