Volta a Catalunya 2022, sesta tappa - Juan Ayuso è un missile: rivivi la discesa mozzafiato dello spagnolo

Juan Ayuso non ha paura di niente. Lo spagnolo della UAE Team-Emirates, giovane promessa del ciclismo mondiale, si lancia in discesa come un missile e fa il vuoto. Nessuno in pancia al gruppo è in grado di seguirlo. Con delle linee perfette e un coraggio da leone, il classe 2002 fa la differenza nella sesta tappa della Volta a Catalunya 2022.

00:02:18, un' ora fa