Ciclismo

Volta a Catalunya 2022, sesta tappa - Richard Carapaz litiga con la mantellina: prima la toglie e poi la rimette

Particolarmente indeciso Richard Carapaz. Il sudamericano della Ineos, in fuga con Sergio Higuita della Bora, chiama l'ammiraglia e si toglie la mantellina, ma poco dopo se la rimette per coprirsi dal freddo. Giornata tutt'altro che primaverile alla Volta a Catalunya: pioggia e freddo fin dal primo chilometro per i ciclisti.

00:00:36, 6 ore fa