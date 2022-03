Ciclismo

Volta a Catalunya 2022, sesta tappa - Simon Clarke: "Non conosco nessuno che ama la pioggia, però è parte del lavoro"

Il classe 1986 della Israel Premier Tech parla con il microfono di Eurosport poco prima della sesta tappa della Volta a Catalunya 2022. "Non conosco nessun ciclista che ama la pioggia, ma è parte del lavoro e quindi non ci possiamo lamentare. Michael Woods ha scelto di tornare a casa perché non si sentiva benissimo. Speriamo di recuperarlo al più presto".

