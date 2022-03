Ciclismo

Volta a Catalunya 2022, Simon Yates dopo la caduta: "Il distacco in classifica mi obbliga a cercare la vittoria"

VOLTA A CATALUNYA - Le parole di Simon Yates prima della terza tappa. "Non sono ancora al 100% della forma dopo la Parigi-Nizza, ma la mia condizione sta crescendo. Caduta? Non ho riportato danni. Penalizzazione? Adesso la mia unica opzione è cercare la vittoria in salita. Attaccherò sia oggi che domani".

00:00:54, 2 ore fa