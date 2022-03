Ciclismo

Volta a Catalunya 2022, Sonny Colbrelli: "Sto meglio, ma non conosco la mia condizione. Oggi proverò a vincere"

VOLTA A CATALUNYA - Il campione europeo della Bahrain Victorious ai microfoni di Eurosport. "Mi è dispiaciuto non essere alla Milano-Sanremo, ma sono molto contento per la vittoria di Matej Mohoric. Dopo un bell'inizio di stagione mi sono fermato per oltre una settimana. Spero di aver recuperato la condizione migliore".

