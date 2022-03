L'australiano dell'AG2R Ben O’Connor ha vinto la terza tappa della Volta a Catalunya con uno splendido assolo sulla salita di La Molina partito a 8km dalla cima. Tardivo l'inseguimento di Juan Ayuso (UAE Team Emirates) e Nairo Quintana (Arkea-Samsic), che si sono dovuti accontentare del podio (6" di distacco), mentre impalpabile la prestazione di Simon Yates, grande favorito della vigilia e KO ai piedi delll'ultima asperità di giornata (forse per colpa di un virus influenzale).

La top10

CICLISTA TEMPO B. O'Connor (AG2R) 4h12'51" J. Ayuso (UAE) +6" N. Quintana (Arkea) +6" S. Higuita (Bora) +6" J. Almeida (UAE) +6" W. Poels (Bahrain) +6" G. Ciccone (Trek) +6" T. Johannessen (UnoX) +6" G. Martin (Cofidis) +6" D. Howson (BikeExchange) +9"

La cronaca

I quattro fuggitivi della prima ora sono stati il nostro Simone Petilli (Intermarché-Wanty-Gobert Matériaux), Ander Okamika della Burgos-BH (nuovo leader della classifica relativa ai GPM con 20 punti), Mikel Bizkarra della Euskaltel e Casper Pedersen del Team DSM. I quattro moschettieri hanno animato la tappa raggiungendo anche 8 minuti di vantaggio, salvo poi essere ripresi sull’ascesa finale. Proprio la salita di La Molina (11km al 4% di pendenza media) ha invogliato fin da subito Henn Vandenabeele (DSM) a proiettarsi in avanscoperta, ma l'attacco del belga ha provocato la reazione di Ben O'Connor (-8km).

L’australiano dell'AG2R ha ripreso agilmente l'avversario e ha martellato con un ritmo forsennato, resistendo all'attacco in discesa di uno scatenato Marc Soler (UAE Team Emirates) e involandosi tutto solo al traguardo della terza tappa (che gli ha regalato anche la maglia di leader). Pomeriggio da dimenticare invece per la Jumbo-Visma e la BikeExchange: due tra le formazioni principali della rassegna hanno perso i loro leader Tom Dumoulin (ritirato) e Simon Yates (staccato e giunto al traguardo dopo 10') per colpa del virus influenzale che sta imperversando sul mondo del ciclismo.

La Volta a Catalunya prosegue domani con la quarta tappa, da La Seu D’Urgell a Boí Taüll per un totale di 166.7 km. Tre GPM di prima categoria attendono i corridori e l’arcigno arrivo in salita potrebbe riscrivere nuovamente le gerarchie della classifica.

La classifica generale

CICLISTA TEMPO B. O'Connor (AG2R) 12h44'20" J. Ayuso (UAE) +10" N. Quintana (Arkea) +12" S. Higuita (Bora) +16" G. Ciccone (Trek) +16" T. Johannessen (UnoX) +16" W. Poels (Bahrain) +16" G. Martin (Cofidis) +16" J. Almeida (UAE) +16" S. Kruijswijk (Jumbo) +19"

