Ciclismo

Volta a Catalunya 2022, terza tappa - Simon Yates in crisi nera! Il britannico non riesce quasi a pedalare in salita

VOLTA A CATALUNYA - Mentre davanti la corsa si fa sempre più intensa, Simon Yates, forse il più grande favorito per la vittoria finale, va in crisi e non riesce quasi a spingere i pedali. Probabilmente l'inglese è stato colpito dal virus influenzale che sta decimando il gruppo: i colpi di tosse non lasciano presagire nulla di buono.

00:00:35, un' ora fa