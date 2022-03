Ciclismo

Volta a Catalunya 2022, terza tappa - Tom Dumoulin stizzito! Prima si ritira e poi se la prende con la telecamera

VOLTA A CATALUNYA - Tom Dumoulin (Jumbo-Visma) è in grande difficoltà. Il neerlandese si aggiunge ai tanti protagonisti costretti a fermarsi in questo inizio di stagione per problemi di salute. Ricordiamo che in questa corsa si sono già ritirati Richie Porte e Michal Kwiatkowski della Ineos-Grenadiers, così come Fausto Masnada della QuickStep.

00:00:35, un' ora fa