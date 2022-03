Ciclismo

Volta a Catalunya, sesta tappa - Nairo Quintana polemico: "Fuga all'arrivo? Responsabilità del leader"

Richard Carapaz ha vinto la sesta tappa della Volta a Catalunya, imponendosi in uno sprint a due combattutissimo contro Sergio Higuita. L’ecuadoriano ha animato una frazione impegnativa e se ne è andato via da lontano da lontano insieme al colombiano, riuscendo poi a beffarlo in un testa a testa rovente sul traguardo di Cambrils.

