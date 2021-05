Giro d'Italia (Sam Bennett resta il favorito ed è infatti il corridore della Deceuninck Quick Step a centrare la prima vittoria, anche se perde parte del suo treno in mezzo alle cadute dei km finali. Questo è solo l'antipasto, perché a Fóia ci sarà già la tappa regina con Rui Costa, Iván Ramiro Sosa ( In attesa dell'inizio del partenza da Torino l'8 maggio ), si corre in Portogallo con la Volta Algarve che vede comunque ottimi corridori al via. C'è una bella sfida tra velocisti appunto, con un parterre composto da Sam Bennett, Ackermann, Aberasturi, van Poppel, ma anche Fabio Jakobsen e Davide Ballerini.resta il favorito ed è infatti il corridore della Deceuninck Quick Step a centrare la prima vittoria, anche se perde parte del suo treno in mezzo alle cadute dei km finali. Questo è solo l'antipasto, perché a Fóia ci sarà già la tappa regina con Rui Costa, Iván Ramiro Sosa ( escluso a sorpresa dal Giro ), Kämna, Dani Navarro, José Manuel Díaz ( che ha vinto il Giro di Tuchia ) e Diego Rosa a sfidarsi per la maglia di leader.

Corridore Tempo 1. Sam Bennett 4h37'41'' 2. Danny van Poppel st 3. Jon Aberasturi st 4. Stanislaw Aniolkowski st 5. Iúri Leitão st 6. Michael Morkov st 7. Jarrad Drizners st 8. Rui Oliveira st 9. Ethan Hayter st 10. Mikel Aristi st

Si parte con una fuga composta da 5 uomini: Canal (Burgos), Irisarri (Caja Rural), César Veloso (Atum general), Paredes (Louletano) e Nunes (Radio Popular Boavista), ma a metà tappa si stacca Paredes. Dietro è la Bora Hansgrohe a fare l'andatura, con il ritmo imposto da Schillinger che lavora in funzione di Ackermann. A 30 km dall'arrivo il gruppo rimonta, con il margine dei battistrada che scende sotto il minuto, ma occhio alle cadute. A farne le spese anche Davide Ballerini, uomo forte della Deceuninck Quick Step.

La fuga viene neutralizzata a 19 km dall'arrivo, ma ai -10 c'è un nuovo attacco di Peio Goikoetxea dell'Euskaltel. Dietro è la Ineos Grenadiers ad organizzarsi per andarlo a riprendere, in funzione della volata con Hayer. Altri scatti e controscatti e altre cadute, e finiscono a terra Archbold e proprio Sam Bennett. L'irlandese riesce a rientrare nel giro di un km e a vincere, comunque, la volata finale di Portimão. Bravissimo Danny van Poppel che si piazza 2°, poi Aberasturi 3°. Solo 9° Hayter, non fa neanche la volata Ackermann dopo aver rischiato un contatto con un corridore del Porto all'ultima rotonda.

