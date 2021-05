Ciclismo

Volta Algarve - Ma cosa fa la moto? Rischia di buttare tutti giù: pazzesco

VOLTA ALGARVE - Siamo negli ultimi km della tappa di Portimão, con le squadre che stanno già lavorando in funzione della volata finale. Ad un tratto spunta una moto che taglia in due il gruppo, rischiando di far cadere tutti. Pazzesco...

00:00:43, 2 ore fa