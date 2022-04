Arnaud De Lie, che dopo i successi al Trofeo Playa de Palma e al GP Monseré si prende anche la Volta Limburg Classic con un finale davvero impressionante. Il 20enne della Lotto Soudal brucia tutti i rivali nello sprint a ranghi ristretti di Eijsden, imponendosi quasi per distacco davanti a Stefano Oldani (Alpecin-Fenix) e Loic Vliegen (Intermarché-Wanty Gobert). Se a pochi chilometri di distanza è tutto pronto per il gran ballo del Giro delle Fiandre , in programma domenica, c'è un corridore che lancia un messaggio forte e chiaro per il futuro, candidandosi a essere protagonista nelle grandi corse del Nord dei prossimi anni. Parliamo di, che dopo i successi al Trofeo Playa de Palma e al GP Monseré si prende anche lacon un finale davvero impressionante. Il 20enne della Lotto Soudal brucia tutti i rivali nello sprint a ranghi ristretti di Eijsden, imponendosi quasi per distacco davanti a(Alpecin-Fenix) e(Intermarché-Wanty Gobert).

De Lie li stende tutti sul pavé: Oldani 2°, rivivi l'arrivo

L'ordine d'arrivo

1. A. DE LIE (Lotto Soudal) 5h04'26'' 2. S. OLDANI (Alpecin-Fenix) +1'' 3. L. VLIEGEN (Intermarché-Wanty Gobert) st 4. J. ERIKSSON (Riwal Cycling Team) st 5. K. BONNEU (Sport Vlaanderen) +3'' 6. T. DUMOULIN (Jumbo Visma) +13'' 7. D. DE BONDT (Alpecin-Fenix) +1'00'' 8. E. REINDERS (Riwal Cycling Team) st 9. B. LEMMEN (VolkerWessels) st 10. P. GILBERT (Lotto Soudal) st

Alle loro spalle Jacob Eriksson (Riwal Cycling Team), Kamiel Bonneu (Sport Vlaanderen) e uno sfortunato Tom Dumoulin. Il corridore della Jumbo Visma è il promotore dell'attacco decisivo a circa venti chilometri dalla conclusione, ma non riesce ad evadere in solitaria e si forma dunque il drappello dei sei che si gioca il successo. Il vincitore del Giro 2017, però, fora a un paio di chilometri dalla fine ed è costretto ad alzare bandiera bianca nel tratto di pavè che porta all'arrivo. Segnali comunque incoraggianti da parte sua in vista del prosieguo della stagione.

Che beffa per Dumoulin! Fora a poco più di 2 km dal traguardo

