Ciclismo

Volta Limburg - Che beffa per Dumoulin! Fora a poco più di 2 km dal traguardo

VOLTA LIMBURG - Dumoulin era entrato nella fuga buona ed era pronto per lanciarsi verso il traguardo di Eijsden. Una foratura ai -2,3 km l'ha però bloccato. Ormai non c'era più tempo per cambiare la ruota posteriore ed è così giunto 6° al traguardo.

00:00:47, un' ora fa