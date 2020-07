Felix Grossschartner celebrates winning the opening stage of the Vuelta a Burgos

Dal nostro partner OAsport.it

L’austriaco Felix Großschartner (Bora-Hansgrohe) vince la prima frazione della Vuelta a Burgos 2020, la gara che segna il ritorno del grande ciclismo dopo il lungo stop dovuto alla pandemia. Il vincitore del Giro di Turchia 2019 si è imposto in centro a Burgos, sul Mirador del Castillo, uno strappo di un chilometro al 6,1% di media. Secondo posto per il giovane portoghese Joao Almeida (Deceuninck-Quick Step), secondo al Giro d’Italia U23 2018, mentre sul terzo gradino del podio è giunto l’eterno Alejandro Valverde (Movistar). Primo degli italiani Matteo Trentin (CCC) che ha chiuso nono davanti a Evenepoel.

La gara è stata inizialmente contraddistinta da una fuga di quattro composta da Jetse Bol (Burgos – Bh), Gotzon Martín (Euskaltel – Euskadi), Diego Sevilla (Kometa – Xstra Cycling Team), e Francisco Galván (Equipo Kern Pharma). A 35 chilometri dall’arrivo, però, il gruppo ha accelerato ed è andato a riprenderli. In quel frangente il plotone si è spaccato e Remco Evenepoel (Deceuninck-Quick Step) ha approfittato del momento per andare all’attacco.

L’azione dell’enfant prodige fiammingo ha fatto si che in gruppo l’andatura aumentasse moltissimo per non farlo fuggire, causando, così, diverse fratture nel plotone. Dopo dieci chilometri in avanscoperta, Evenepoel ha deciso di rialzarsi, ritenendo evidentemente poco saggio continuare nella sua azione dato che dietro diverse squadre lo stavano inseguendo. La corsa è così proseguita, a ritmi altissimi, fino al muro finale. Appena la strada ha cominciato a inerpicarsi, Großschartner si è prodotto in un violento scatto. Nessuno dietro ha avuto il coraggio e le gambe di seguirlo, tutti sono rimasti a ruota di Evenepoel, e, così, l’austriaco è scappato via, andando a conquistare un meritatissimo successo. Felix, oltretutto, ora veste anche la maglia di leader e ha guadagnato 8″ su Valverde e 10″ su tutti gli altri favoriti.

Da segnalare un brutto incidente occorso a una cinquantina di chilometri dalla conclusione, che ha visto come malcapitati protagonisti Sebastian Henao (Team Ineos) e Gijs Leemrijze (Jumbo-Visma). Entrambi sono stati costretti al ritiro e secondo le indiscrezioni della tv spagnolo il giovanissimo corridore olandese (classe '99) avrebbe perso una falange della mano destra nell'accaduto.

