Matteo Trentin pronto per la Vuelta a Burgos: "Mi preparo per la Milano-Sanremo"

Dal nostro partner OAsport.it

Matteo Trentin sarà il capitano della CCC alla Vuelta a Burgos 2020 di ciclismo: l’azzurro sarà al via della breve corsa a tappe iberica che si svolgerà dal 28 luglio all’1 agosto assieme al neozelandese Patrick Bevin, all’iberico Víctor de la Parte, ai polacchi Kamil Gradek, Kamil Małecki e Szymon Sajnok, ed al magiaro Attila Valter.

Così Matteo Trentin a CyclingNews:

Ciclismo Trentin per i medici: "Le mie scarpe speciali: il Covid è forte ma noi non ci facciamo intimidire" 22/06/2020 A 07:10

Sarà una buona occasione per tornare di nuovo in gara dopo questo lungo periodo senza gare. Il mio allenamento in questo periodo è andato liscio, quindi mi sento bene e penso che la mia forma sia ad un buon punto per cercare di vincere una tappa. C’è una buona combinazione di tutto alla Vuelta a Burgos, con tre sprint e due tappe di montagna

Il trentino, fra poco 31enne, guarda anche più avanti, alla Milano-Sanremo 2020 (in programma per l’8 agosto): "Per me sarà importante gareggiare prendendo confidenza con il grande caldo (anche se le previsioni per la zona di Burgos non sono roventi per la prossima settimana, ndr)".

Proverò ad abituarmi alle temperature che poi affronteremo alla Sanremo, dove mi unirò al ‘gruppo delle classiche’ della mia squadra

Prosegue il ds Gabriele Missaglia: "Penso che tutti siano davvero impazienti di essere sulla linea di partenza e fare ciò che tutti noi amiamo fare. La Vuelta a Burgos è una grande opportunità per noi per tornare in gara e correre duramente dopo la lunga pausa. Trentin sarà il nostro leader in Spagna e penso che arriverà alla Vuelta a Burgos in buona forma, pronto a correre per le vittorie di tappa su questo percorso dopo un bel blocco finale di allenamento".

roberto.santangelo@oasport.it

Play Icon WATCH 🎙 Matteo Trentin: "Ciclismo fermo agli anni ‘70, bisogna cambiare. Porte chiuse solo per il Covid" 00:20:18

Ciclismo Matteo Trentin: "Al ciclismo serve il modello NBA. TV? Non si può guardare una diretta di 6 ore" 15/06/2020 A 08:38