Nonostante i 16'' subito persi nella prima tappa, Aru si dice pronto per testarsi in questo primo appuntamento stagionale. Il corridore sardo punta sulle tappe di Picón Blanco e Lagunas de Neila per verificare a che punto è con la sua condizione fisica.

Si è chiusa la prima giornata di “vero ciclismo” con la prima tappa della Vuelta a Burgos che ha visto trionfare Felix Großschartner con un vantaggio di 8 secondi su Valverde e altri corridori. Un po' più indietro Fabio Aru che ha perso subito 16'', magari per una disattenzione nel finale. Il corridore sardo aspetta di affrontare le tappe con salite vere per testare la sua condizione fisica...

È stata una tappa con tanta tensione a causa del vento che è stato abbastanza forte per tutto il giorno. Quindi era giusto star davanti e arrivare con il gruppo dei primi senza perdere troppo tempo e non correre rischi inutili. È stato bello ritornare. Sono pronto a testarmi negli arrivi in salita di giovedì e di sabato

In queste prime tappe si lavorerà per Gaviria

Domani Gaviria potrà fare bene, l’ho visto brillante e quindi secondo me potrà essere tra i protagonisti del finale di tappa

