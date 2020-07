Dal nostro partner OAsport.it

Un dominio assoluto. Fernando Gaviria non ha lasciato il minimo spazio ai rivali in volata nella seconda tappa della Vuelta a Burgos con arrivo a Villadiego. Il capitano della UAE Emirates ha staccato tutti i rivali allo sprint, dando una soddisfazione al team emiratino, che oggi ha dovuto rinunciare a ben tre uomini (i colombiani Molano, Muñoz e Ardila) a causa dei problemi legati al covid. I corridori avrebbero avuto contatti diretti con una persona (fuori dalla corsa) che è risultata positiva e sono stati allontani dalla corsa pur non avendo presentati sintomi.

L'ordine d'arrivo

Corridore Squadra Tempo 1. Fernando GAVIRIA UAE Emirates Team 3h55'38'' 2. Arnaud DÉMARE Groupama-FDJ st 3. Sam BENNETT Deceuninck-Quick Step st 4. Matteo TRENTIN CCC Team st 5. Jon ABERASTURI Caja Rural st

Cinque corridori al comando nelle prime fasi di gara con l'azione da lontano di Joel Nicolau (Caja Rural), Ángel Fuentes (Burgos), Alessandro Fedeli (Nippo Delko), Riccardo Verza (Kometa Xstra) e Francisco Galvan (Kern Pharma). Il plotone, guidato dalle compagini dei velocisti, non ha però lasciato troppo spazio. Il gruppo si è ricompattato a 15 km dall'arrivo e da lì è iniziata la bagarre per trovare la migliore posizione.

Negli ultimi 250 metri è scattato Fernando Gaviria che non ha lasciato minimo scampo ai rivali: devastante il colombiano, addirittura staccati di runa uota gli avversari. Sul podio virtuale Arnaud Démare e Sam Bennett (Deceuninck Quick-Step). In casa Italia 4° posto per Matteo Trentin e settimo per Giacomo Nizzolo.

