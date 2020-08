Dal nostro partner OAsport.it

Si conclude la Vuelta a Burgos, la prima corsa a tappe di livello post lockdown, con la vittoria del giovanissimo Remco Evenepoel che è riuscito a mantenere il vantaggio su un Landa dato in formissima. Il 2000 della Deceuninck-QuickStep si fregia così di un successo tanto prestigioso quanto meritato e manda un segnale forte in vista di questa e delle prossime stagioni. Il belga chiude al 3° posto l'ultima frazione, la Covarrubias-Lagunas de Neila, nel giorno della vittoria di Ivan Ramiro Sosa del Team Ineos che ha anticipato di 8” Mikel Landa e di 10'' Evenepoel sullo strappetto finale.

La classifica finale

Corridore Tempo Squadra 1. Remco EVENEPOEL Deceuninck-Quick Step 19h14'42'' 2. Mikel LANDA Bahrain-McLaren +30'' 3. João ALMEIDA Deceuninck-Quick Step +1'12'' 4. Esteban CHAVES Mitchelton-Scott +1'26'' 5. George BENNETT Jumbo-Visma +1'40'' 6. Richard CARAPAZ Team Ineos +1'58'' 7. Ben HERMANS Israel +2'25'' 8. David DE LA CRUZ UAE Emirates Team +2'34'' 9. Fabio ARU UAE Emirates Team +2'36'' 10. Mikel NIEVE Mitchelton-Scott +3'00''

La quinta e ultima tappa si apre con un tentativo di fuga portato avanti da sei uomini: si tratta di Dani Navarro (Israel), Ángel Madrazo (Burgos BH), Arjen Livnys (Bingoal-Wallonie Bruxelles), Delio Fernández (Nippo Delko Provence), Gozton Martín (Euskaltel-Euskadi) e Joel Nicolau (CajaRural) che accumulano un vantaggio massimo di 6 minuti.

Il gruppo prima lascia fare, poi recupera inesorabilmente ripescando la fuga a 14 km dall'arrivo. Ecco quindi il duello tra Remco Evenepoel e Mikel Landa con il basco chiamato a recuperare 32” al belga. La Bahrain McLaren fa un gran lavoro pronta per lanciare Landa, ma arriva subito la risposta di Evenepoel che scatta per anticipare l'ex Sky e Movistar. Il classe 2000 viene successivamente ripreso da Landa e Sosa: a vincere sarà il colombiano davanti al basco che non riuscirà invece a rimontare su Evenepoel in ottica classifica.

