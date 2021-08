Hugh Carthy, ma soprattutto ha visto il successo in classifica generale di Mikel Landa. Un corridore che nelle corse a tappa Fabio Aru. Il corridore della Qhubeka NextHash arrivava comunque dal buon 3° posto al Sibiu Tour, ma in questa Vuelta a Burgos partiva con i gradi di gregario per Pozzovivo. Aru ha sempre pedalato con i migliori, fin quando non è diventato capitano dopo l'abbandono del compagno di squadra per una La tappa di Lagunas de Neila ha visto trionfare, ma soprattutto ha visto il successo in classifica generale di. Un corridore che nelle corse a tappa ha collezionato una sfortuna dopo l'altra , considerando inoltre che non ne vinceva una dal 2017. Ma a sorprendere, ancor di più, è stato il 2° posto in classifica di. Il corridore dellaarrivava comunque dal buon 3° posto al, ma in questa Vuelta a Burgos partiva con i gradi di gregario per. Aru ha sempre pedalato con i migliori, fin quando non è diventato capitano dopo l'abbandono del compagno di squadra per una frattura al ginocchio rimediata nella penultima tappa . Aru ha risposto presente e non è andato tanto lontano da Landa. Cambiano gli scenari in vista della Vuelta? Assolutamente no, ma è una prima risposta dopo tanti e tanti anni di anonimato.

Un 2° posto che mi voglio godere

Come non essere soddisfatti? Nell’ultimo mese ho trovato il feeling giusto tra Lugano e Sibiu Tour, poi dopo un ritiro di una decina di giorni con la famiglia a Livigno sono venuto qua. Per me arrivare 2° significa tanto, dopo questi anni molto difficili e quindi mi godo questo secondo posto. Ho lottato con i migliori tutti i giorni, ho avuto il feeling giusto ed è un risultato che fa piacere

Una giornata dura

La salita finale è stata dura, perché la Bahrain Victorious ha fatto un ritmo alto. Personalmente non mi sentivo bene per attaccare come l’altro giorno, ho solo seguito e cercato di fare del mio meglio ed è un risultato in classifica generale che mi dà fiducia

Cosa cambia in ottica Vuelta?

Intanto stasera mi riposo e poi penseremo al prosieguo...

