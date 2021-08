Domenico Pozzovivo che è coinvolto in una caduta a 30 km dal traguardo della quarta tappa. Il corridore della Qhubeka NextHash giunge all'arrivo, ma un po' stanco e con 20'' di ritardo dal gruppo, perdendo così 5 posizioni nella generale. Nella frazione di Lagunas de Neila potrebbe toccare quindi a Fabio Aru che ben si è comportato finora, mantenendo la 4a posizione a 1' da Romain Bardet che conduce la classifica dopo Hugh Carthy (in una tappa con sicura volata finale?). Al netto della scelta del corridore britannico che dovrebbe essere il capitano dell'Education Nippo Molano a lavorare per Trentin, ma dopo la rimonta di Aberasturi si rimette in testa il colombiano che bissa Va verso i titoli di coda la Vuelta a Burgos, ma c'è una brutta notizia perche è coinvolto in una caduta a 30 km dal traguardo della quarta tappa. Il corridore della Qhubeka NextHash giunge all'arrivo, ma un po' stanco e con 20'' di ritardo dal gruppo, perdendo così 5 posizioni nella generale. Nella frazione dipotrebbe toccare quindi ache ben si è comportato finora, mantenendo la 4a posizione a 1' dache conduce la classifica dopo la vittoria a Espinosa de los Monteros . Solita fuga e le formazioni dei velocisti vanno a chiudere, ma tra i battistrada c'era un certo(in una tappa con sicura volata finale?). Al netto della scelta del corridore britannico che dovrebbe essere il capitano dell'Education Nippo alla prossima Vuelta , il gruppo riesce a rimontare. Questa volta èa lavorare per, ma dopo la rimonta di Aberasturi si rimette in testa il colombiano che bissa il successo Briviesca . A sorpresa, quindi, è Molano il miglior velocista della settimana con ben due volate su due vinte.

L'ordine d'arrivo

Corridore Tempo 1. Juan Sebastián Molano 3h20'28'' 2. Jon Aberasturi st 3. Vincenzo Albanese st 4. Matteo Trentin st 5. Jordi Meeus st 6. Marc Sarreau st 7. Sacha Modolo st 8. Gonzalo Serrano st 9. Itamar Einhorn st 10. José Joaquín Rojas st

Cronaca

Tappa per velocisti e, dopo pochi km, parte la fuga di giornata. All'attacco Aparicio e Rubio (Burgos), Sevilla e Dina (Eolo Kometa), Bizkarra (Euskaltel Euskadi) e, a sorpresa, Hugh Carthy (Education Nippo). Il britannico dovrebbe essere il capitano del team americano alla prossima Vuelta ma, considerando la condizione non ottimale, ha voluto andare in fuga per fare “un po' di fatica”. I 6 non riescono ad accumulare più di minuto di vantaggio sul gruppo, ma arriva il semaforo verde a causa di una caduta. Da lì in poi la fuga prende corpo fino a quando non si mettono a tirare l'Alpecin Fenix di Modolo, la Bora Hansgrohe di Meeus e l'UAE Emirates di Trentin.

È l'Alpecin Fenix la formazione più attiva là davanti, un bel vedere per Modolo che torna finalmente pimpante dopo diverse stagioni no. Ai -30 dal traguardo provano a fare sul serio Rubio, Hugh Carthy e Dina, mentre in gruppo si rallenta ancora a causa di un'altra caduta in cui rimane coinvolto Domenico Pozzovivo. Davanti resta solo Rubio a 8 km dalla fine, ma è proprio l'Alpecin Fenix ad andarlo a riprendere. Cominciano le operazioni in vista della volata e, questa volta, è Trentin il prescelto per andare allo sprint dopo aver lanciato Molano a Briviesca. Trentin parte dopo il lavoro dei compagni di squadra, ma viene rimontato da Aberasturi, ecco che Molano riparte e riesce a beffarlo proprio al fotofinish. Seconda vittoria per Molano che riesce così ad evitare il successo del corridore della Caja Rural. Trentin 4°, battuto anche da Albanese, Modolo chiude invece al 7° posto. Pozzovivo arriva con un ritardo di 20'', perdendo 5 posizioni nella generale: sempre Bardet leader alla vigilia della tappa regina di questa Vuelta a Burgos.

La classifica generale

Corridore Tempo 1. Romain Bardet 15h05'06'' 2. Mikel Landa +45'' 3. David de la Cruz +1'00'' 4. Fabio Aru +1'00'' 5. Mark Padun +1'05'' 8. Domenico Pozzovivo +1'18''

