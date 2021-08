Nonostante i dolori per la caduta del giorno prima , sono di nuovo in corsa, Adame Daniel. Il trio dellaaveva rimediato una brutta caduta nella prima tappa, ma sembrano averla smaltita bene, cercando ora di fare una buona preparazione in vista della Vuelta di Spagna che avrà inizio il 14 agosto . Intanto, frazione adatta a velocisti che amano certe pendenze ed ecco che poteva entrare in gioco il nostro. Il corridore azzurro, però, si è messo a disposizione diche ha risposto presente, battendo tutti allo sprint di Briviesca, ottenendo così la sua 14a vittoria in carriera (non alzava le braccia al cielo da febbraio 2020). Trentin arriva addirittura 3° dopo aver tirato la volata, ma 2° è un ottimoche sfiora la vittoria dopo aver ricevuto la convocazione per la Vuelta dalla sua DSM. C'è un cambio della guardia in classifica: non ci sono gli abbuoni e, che aveva lo stesso tempo del leader, si prende la maglia di leader dopo aver fatto meglio di lui di tre posizioni a Briviesca.