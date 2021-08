Vuelta a Burgos. Continua, infatti, il percorso di avvicinamento alla Vuelta per corridori Daniel Martínez, ma anche i due capitani Adam Yates e Egan Bernal. Non proprio il miglior modo per affacciarsi alla Vuelta che verrà. Tutti sono arrivati al traguardo, con quasi 10 minuti di ritardo, ma con diverse abrasioni e escoriazioni. Niente di rotto per fortuna, ma lo staff medico si riserva la possibilità di rivalutare i corridori nella mattinata di mercoledì e capire se farli partire per la seconda tappa. Non è detto che ci sia semaforo verde, proprio per recuperare in tempo per il 14 agosto. Intanto, sembra già in forma Bardet, ma la prima frazione se la prende Planckaert dell'Alpecin Fenix. Dopo la Clásica San Sebastián, vinta a sorpresa da Powless , e il Circuito de Getxo, conquistato da Nizzolo , si resta in Spagna con la. Continua, infatti, il percorso di avvicinamento alla Vuelta per corridori come Landa e Bernal , anche se c'è qualche intoppo. Proprio nella prima tappa della Vuelta a Burgos, si è registrata una caduta in casa Ineos. Coinvolti, ma anche i due capitani. Non proprio il miglior modo per affacciarsi alla Vuelta che verrà. Tutti sono arrivati al traguardo, con quasi, ma con diverse abrasioni e escoriazioni., ma lo staff medico si riserva la possibilità di rivalutare i corridori nella mattinata di mercoledì e capire se farli partire per la seconda tappa. Non è detto che ci sia semaforo verde, proprio per recuperare in tempo per il 14 agosto. Intanto, sembra già in forma, ma la prima frazione se la prendedell'Alpecin Fenix.

L'ordine d'arrivo

Corridore Tempo 1. Edward Planckaert 3h34'42'' 2. Gonzalo Serrano st 3. Vincenzo Albanese +1'' 4. Santiago Buitrago +1'' 5. Romain Bardet +3'' 6. Robert Stannard +9'' 7. Miguel Flórez +9'' 8. Jetse Bol +9'' 9. Mikel Landa +9'' 10. Kévin Ledanois +9'' 116. Egan Bernal +9'51''

Cronaca

Al primo scatto parte la fuga di giornata, con 6 corridori all'attacco: Aparicio (Burgos), Bou (Euskaltel Euskadi), Dina e Sergio García (Eolo Kometa), Maitre (TotalEnergies) e Martín (Caja Rural). Questo drappello arriva a guadagnare 6'40'' sul gruppo, con Israel, BikeExchange e Education Nippo a fare l'andatura. Arriva però la Ineos Grenadiers a mettersi davanti, un po' per ricucire, un po' per proteggersi dal vento laterale. L'azione dei britannici è efficace: spacca il gruppo in tre tronconi grazie al ventaglio e viene annullata la prima fuga di giornata. Sì perché ne parte subito un'altra con altri 10 corridori, ci sono anche Trentin, Oss e due della Ineos: Narváez e Sivakov in versione “attaccanti”, più Bayer (Alpecin-Fenix), Brunel (Groupama-FDJ), Sergio García (Eolo-Kometa), Jacobs (Movistar), Würtz Schmidt e Vanmarcke (Israel) e, appunto, Oss (Bora Hansgrohe) e Trentin (UAE Emirates).

Ai -20 km, in testa, restano in 9 con Vanmarcke che si stacca, ma in gruppo c'è una caduta e finiscono a terra i calibri da 90. Adam Yates, Daniel Martínez e, soprattutto, Egan Bernal. I tre della Ineos Grenadiers ripartono, ma giungeranno al traguardo con molto ritardo, mentre davanti credono alla vittoria visto che il gruppo si è un po' disunito. Il plotone, però, viene spinto ad altissima velocità e Brunel e Bayer, gli ultimi rimasti della fuga, vengono ripresi proprio a 2 km dal traguardo. L'Alto del Castillo, affrontato ai -14,5 km, viene affrontato nuovamente all'ultimo km ed ecco che parte Romain Bardet che prova a fare la differenza. Buona l'azione del francese che viene però rimontato da Serrano, Buitrago, Planckaert e dal nostro Albanese. Sono 900 metri al 5,4% di pendenza, e sembra che sia Serrano il corridore ad aver la meglio, fino alla clamorosa rimonta di Planckaert che va così a conquistare la sua prima vittoria da professionista. Grandissimo 3° posto per Albanese che riesce a battere nella volata Bardet e Buitrago. Landa giunge al traguardo con 9''.

