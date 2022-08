Matevz Govekar si impone nella quarta frazione della Vuelta a Burgos 2022 e conquista il primo successo in carriera. Lo sloveno della Bahrain-Victorious vince in una volata ristretta sul traguardo di Ciudad Romana de Clunia dopo una tappa di 169 km e una fuga di quasi 150 km insieme ad altri corridori. In classifica generale non ci sono invece grandi cambiamenti e il francese Pavel Sivakov resta dunque in maglia viola alla vigilia del tappone finale (Lermas-Lagunas de Neila).

Prima vittoria in carriera per Matevž Govekar (Bahrain - Victorious)

Ad

La prima volta non si scorda: Govekar batte Retailleau, rivivi l'arrivo

Vuelta a Burgos La prima volta di Tronchon, Sivakov si prende la leadership: rivivi l'arrivo IERI A 14:45

L'ordine d'arrivo

CICLISTA TEMPO 1. Govekar 3h36'18" 2. Retailleau s.t. 3. Goldstein s.t. 4. Serry s.t. 5. Gamper s.t. 6. Azparren s.t. 7. Mas +12" 8. Barcelò +57" 9. Hofstede +1'10" 10. Martin +1'16"

La cronaca

Si parte da Torresandino e la fuga di giornata prende forma dopo circa 20 km: a comporla ci sono Matevz Govekar (Bahrain-Victorious), Patrick Gamper (Bora-hansgrohe), lluis Mas (Movistar Team), Lennard Hofestede (Jumbo-Visma), Pieter Serry (Quick-Step), Brandon Rivera (INEOS Grenadiers), Fernando Gaviria (UAE Team Emirates), Dario Cataldo (Trek-Segafredo), David de la Cruz ( Astana Qazaqstan Team), Omer Goldstein (Israel-Premier Tech), Valentin Retailleau (AG2R Citroen Team), Fernando Barcelò (Caja Rural-Seguros), Xabier Azparren (Euskaltel-Euskadi) e David Martin (EOLO-Kometa).

I 14 battistrada raggiungono anche i 4′ di vantaggio, poi, a poco meno di 40 km dal traguardo, si avvantaggiano Govekar, Mas, Serry, Goldstein, Retailleau, Azparren. I sei di testa vengono raggiunti in seguito anche da Gamper, mentre il gruppo non sembra voler spingere eccessivamente nonostante la presenza nel drappello degli inseguitori di Rivera e de la Cruz, rispettivamente a 3’18” e a 3’27” di distanza dalla maglia viola Sivakov (INEOS Grenadiers) prima della partenza odierna.

Passano i chilometri e tra i battistrada e gli inseguitori aumenta sempre di più il divario. La vittoria diventa dunque una questione tra i sette di testa. Govekar e poi Azparren provano ad anticipare la volata, ma entrambi vengono ripresi. A questo punto si arriva così in volata ed è proprio Govekar a vincere grazie a un grande scatto a 200 metri dall’arrivo. Secondo il francese Retailleau e terzo l’israeliano Goldstein. In classifica generale Rivera e de la Cruz non riescono a guadagnare abbastanza e Sivakov rimane quindi in maglia viola.

Colpo di Buitrago a Burgos, Nibali 5° dietro a Hindley: rivivi l'arrivo

La classifica generale

CICLISTA TEMPO 1. Sivakov 14h53'57" 2. Buitrago +23" 3. Guerreiro +26" 4. Geoghegan Hart +26" 5. Hindley +26" 6. Chaves +28" 7. Nibali +28" 8. Kelderman +28" 9. van Wilder +28" 10. De Plus +28"

Caduta terrificante! I ciclisti sfondano le transenne, Ballerini KO

Vuelta a Burgos Sivakov è il nuovo leader, 1a vittoria per Tronchon. Nibali 8° IERI A 12:55