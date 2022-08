La prima tappa della Vuelta a Burgos 2022 è di Santiago Buitrago. Il corridore della Bahrain Victorious piazza lo scatto decisivo ai piedi dell'Alto del Castillo e mantiene 3 secondi di margine sul traguardo. Ruben Guerreiro batte allo sprint Teo Geoghegan Hart per il secondo posto, quarto Jai Hindley che precede Vincenzo Nibali staccato di 5 secondi dal vincitore.

Colpo di Buitrago a Burgos, Nibali 5° dietro a Hindley: rivivi l'arrivo

L'ordine di arrivo

Posizione Distacco 1. BUITRAGO 3h41m31s 2. GUERREIRO +3'' 3. GEOGHEGAN HART s.t. 4. HINDLEY s.t. 5. NIBALI +5'' 6. KELDERMANN +6'' 7. GARCIA CORTINA s.t. 8. VAN WILDER s.t. 9. SIVAKOV s.t. 10. TOUZÉ s.t.

La Cronaca

3 uomini si avvantaggiano sul gruppo nelle prime fase: sono Azparren (Euskaltel-Euskadi), Ezquerra (Burgos-BH) e Sevilla (Eolo-Kometa). Il terzetto spagnolo riesce a guadagnare fino a 9 minuti prima che il gruppo prenda il controllo della situazione.

Vuelta a Burgos, la fuga della 1a tappa Credit Foto Getty Images

A metà frazione il GPM di 1a categoria dell’Alto de Altotero vede l’Astana alzare l’andatura per fare una certa selezione nel plotone. Miguel Angel Lopez prova un timido allungo immediatamente ricucito dal gruppo.

I fuggitivi resistono all’inseguimento del plotone fino a 22 chilometri dal traguardo. Bahrain Victorious e Quick-Step Alpha Vinyl tra le squadre più attive per in gruppo. Il primo passaggio sulla linea del traguardo coincide con la prima scalata all’Alto del Castello, un chilometro con picchi al 9%. L’Astana si muove con Miguel Angel Lopez e Vincenzo Nibali senza riuscire a trovare lo scatto giusto.

Buitrago all'arrivo, Vuelta a Burgos Credit Foto Getty Images

Santiago Buitrago scatta all'attacco della salita finale e resiste al rientro del gruppo. Il colombiano aveva vinto la tappa di Lavarone al Giro d'Italia 2022. A 3 secondi Ruben Guerreiro batte allo sprint Teo Geoghegan Hart per il secondo posto, quarto Jai Hindley che precede Vincenzo Nibali staccato di 5 secondi dal vincitore. Non essendoci abbuoni questi sono i distacchi effettivi in classifica generale.

