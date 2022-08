La tappa conclusiva della Vuelta a Burgos 2022 non ha deluso. Sulle rampe della salita finale a Lagunas de Neila grande battaglia tra i big della generale. Sivakov si arrende negli ultimi metri a Joao Almeida e Miguel Angel Lopez, ma è lui a festeggiare in classifica generale. Ottima prova di Almeida in chiave Vuelta, mentre un passo indietro per Nibali e Valverde che hanno pagato un minuto al traguardo.

Che rimonta di Joao Almeida! Battuto Lopez in volata: rivivi l'arrivo

L'ordine d'arrivo

CORRIDORE DISTACCO 1. ALMEIDA 4h06'19'' 2. LOPEZ s.t. 3. SIVAKOV +7'' 4. RODRIGUEZ +15'' 5. VAN WILDER +21'' 6. GUERREIRO +28'' 7. HINDLEY +33'' 8. ELISSONDE +43'' 9. CARTHY +48'' 10. KELDERMAN +48''

La cronaca

Tappa finale che faceva gola a molti in gruppo e i tentativi di fuga si sono succeduti nelle prime 2 ore di corsa. Dopo una decina di chilometri sembrava poter prendere il largo un drappello di 17 uomini tra cui gli italiani Fabbro, Affini, Masnada e Fedeli. Troppo pericoloso questo attacco in chiave classifica e il gruppo chiude sugli attaccanti.

Marco Frigo in fuga alla Vuelta a Burgos Credit Foto Getty Images

A meno di 100 chilometri dalla meta riesce ad evadere un terzetto con Bol della Burgos, Canal della Euskaltel e il nostro Marco Frigo della Israel. Vantaggio massimo di 4 minuti per loro. Il gruppo è trainato in prevalenza dall’Astana con Manuele Boaro e il ritardo si dimezza prima dell’attacco della salita finale di Lagunas de Neila.

La INEOS alla Vuelta a Burgos Credit Foto Getty Images

Marco Frigo è l’ultimo a mollare sulle rampe di Lagunas de Neila, ma il gruppo trainato dalla Ineos non lascia scampo alla fuga. Carlos Rodriguez completa un egregio lavoro per Sivakov e riesce a staccare Joao Almedia a 2km dalla meta. Il portoghese rimonta nel finale e batte allo sprint Miguel Angel Lopez. Sivakov terzo a 9'' vince la corsa. Nibali e Valverde chiudono a 1' perdendo le ruote dei migliori nel tratto più duro.

Azurmendi dove vai? Sbandata e capovolta comica del basco

La classifica generale

POSIZIONE DISTACCO 1. SIVAKOV 19h00'23'' 2. ALMEIDA +35'' 3. LOPEZ +35'' 4. RODRIGUEZ +41'' 5. VAN WILDER +42'' 6. GUERREIRO +47'' 7. HINDLEY +52'' 8. BUITRAGO +1'06'' 9. KELDERMAN +1'08'' 10. ELISSONDE +1'12''

