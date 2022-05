Ciclismo

Vuelta a Burgos - C'è la fuga e vince un'italiana: Matilde Vitillo conquista Aguilar de Campo

VUELTA A BURGOS - Grande giornata per l'Italia alla Vuelta a Burgos. Arriva la fuga ad Aguilar de Campo e lo sprint ristretto lo vince Matilde Vitillo al suo primo successo in carriera per la classe 2001. La ciclista della BePink è riuscita ad evitare la rimonta della Nina Buijsman. Al 3° posto un'altra italiana: Lara Vieceli della Ceratizit-WNT. Da registrare però il ritiro di Marta Cavalli.

00:02:28, 12 minuti fa