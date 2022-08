Una brutale caduta nei metri che dovevano precedere lo sprint di Villadiego mette ko i principali protagonisti della 2a tappa della Vuelta a Burgos. Ne esce bene solo la Jumbo-Visma che nonostante sia la squadra responsabile della caduta, si prende le prime 3 posizioni sul traguardo. Timo Roosen chiude davanti a Edoardo Affini e Chris Harper. Coinvolto nel crash anche Davide Ballerini che si apprestava ad effettuare lo sprint, si attendono informazioni sulle sue condizioni.

Caduta terrificante! I ciclisti sfondano le transenne, Ballerini KO

L'ordine d'arrivo

Posizione Corridore 1. ROOSEN 2. AFFINI 3. HARPER 4. ABERASTURI 5. RODRIGUEZ 6. GUERREIRO 7. GAVIRIA 8. CALMEJANE 9. TRONCHON 10. BARBIER

La cronaca

Tappa caratterizzata dall’identica fuga vista all’attacco ieri. Sevilla (Eolo Kometa), Ezquerra (Burgos Bh) e Azparren (Euskaltel Euskadi) prendono un vantaggio massimo di 6 minuti sul gruppo.

Azparren ha il chiaro obiettivo della classifica scalatori e decide di attaccare in solitaria a più di 100 chilometri dal traguardo. Conquista così tutti i punti a disposizione nei 3 GPM di 3a categoria presenti nella parte centrale della tappa e toglie la maglia rossa a Sevilla.

Gruppo compatto per gli ultimi 40 chilometri. Il caldo e il percorso chiudono la strada a fiammate nella fase di avvicinamento al traguardo. Ai -9km Nibali, Masnada e Geoghegan Hart provano in sequenza alcuni scatti nei pressi di un breve strappo, ma la Trek Segafredo ricuce. Dentro l'ultimo chilometro un uomo della Jumbo Visma innesca una caduta nelle prime posizioni che taglia fuori l'intero plotone dallo sprint. Sul traguardo il team olandese arriva in parata con Timo Roosen a precedere Affini e Harper. Quarto centro in carriera per l'olandese. In classifica generale guida ancora il colombiano Buitrago.

Parata Jumbo Visma, vince Roosen su Affini e Harper: rivivi l'arrivo

