Ciclismo

Vuelta a Burgos - Persico ancora 6a. Alla Vollering l'ultima tappa, generale a Labous

VUELTA A BURGOS - Si chiude la Vuelta con la durissima tappa di Lagunas de Neila che ha visto il successo di Demi Vollering in solitaria. 6a vittoria in stagione per la neerlandese che si porta anche al 3° posto della generale dietro a Labous e Muzic. Sì perché Mavia Garcia è crollata sulla salita finale, scivolando al 15° posto. Silvia Persico chiude 6a all'arrivo e 7a in classifica.

00:02:19, un' ora fa