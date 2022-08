Bastien Tronchon dell'AG2R centra il primo successo in carriera nella prima delle due tappe di montagna della Vuelta a Burgos 2022. In attesa della tappa decisiva di sabato, Pavel Sivakov è il nuovo leader della generale grazie all'attacco decisivo sul Picon Blanco. Il gruppo paga 28'' al traguardo e Buitrago perde il simbolo del primato.

La prima volta di Tronchon, Sivakov si prende la leadership: rivivi l'arrivo

L'ordine d'arrivo

Corridore Distacco 1. TRONCHON 3h42m17s 2. SIVAKOV s.t. 3. VALVERDE +28'' 4. GUERREIRO s.t 5. GEOGHEGAN HART s.t. 6. VAN WILDER s.t. 7. BUITRAGO s.t. 8. NIBALI s.t. 9. ELISSONDE s.t. 10. CHAVES s.t.

La cronaca

Dopo 40 chilometri di gara evade un quintetto formato da Affini, Tronchon, Ezquerra, Nicolau e Řepa. Azurmendi e Ravasi si ricongiungono ai battistrada successivamente, ma dopo nemmeno 20 km risultano staccati.

Affini in fuga alla Vuelta a Burgos Credit Foto Getty Images

I 5 approcciano la scalata al Picon Blanco (GPM Categoria Especial) con circa 4 minuti sul gruppo. Affini paga subito le prime rampe della salita spagnola e si stacca. Tra i big il primo a provarci è Geoghegan Hart, ma Nibali si riporta subito sull’uomo della Ineos. Sivakov parte in contropiede e riesce a prendere del margine, Miguel Angel Lopez si ricongiunge con il russo formando una coppia all’inseguimento di Nicolau e Repa in testa alla corsa.

Poco dopo lo scollinamento si forma un quintetto in testa, ma Sivakov allunga in discesa portandosi dietro Nicolau e Tronchon. Il francese dell’AG2R tiene il ritmo del capitano della Ineos nel tratto di pianura, mentre Miguel Angel Lopez e i restanti attaccanti vengono riassorbiti dal plotone.

Nel finale Sivakov resiste all’inseguimento di Buitrago che si muove in prima persona per salvare la maglia di leader. Tronchon batte in volata il russo e conquista la prima vittoria in carriera. Valverde regola il gruppo per il terzo posto a 28’’.

La classifica generale

Corridore Distacco 1. SIVAKOV 11h14m36s 2. BUITRAGO +23'' 3. GUERREIRO +26'' 4. GEOGHEGAN HART +26'' 5. HINDLEY +26'' 6. CHAVES +28'' 7. NIBALI +28'' 8. KELDERMAN +28'' 9. DE PLUS +28'' 10. VAN WILDER +28''

