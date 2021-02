Attesa alle stelle per l'edizione 2021 della Vuelta a España che con le sue classiche 21 tappe attraverserà lo stato iberico dal 14 agosto al 5 settembre. Dopo l'edizione 2020 conquistata dal dominatore sloveno Primoz Roglic, la prossima corsa spagnola partirà dalla cattedrale di Burgos e si concluderà il successivo 5 settembre a Santiago de Compostela. Per quanto riguarda il pubblico sulle strade siamo in attesa delle decisioni ufficiali da parte dell'organizzazione. Ad aprire la manifestazione sarà una cronometro di 8 km, così come la chiusura dell'evento. 33.7km di crono da Padron al capoluogo della Galizia. Ecco il percorso completo tappa per tappa.