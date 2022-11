Remco Evenepoel, ma non manca molto per rivedere sulle strade il neo Campione del mondo in carica. Ma quando vedremo la sua maglia iridata conquistata Gilbert e Iljo Keisse che altro. La Soudal-Quick Step ha però già comunicato dove Evenepoel debutterà nella stagione che verrà: il belga cercherà subito di conquistare una classifica generale alla Vuelta a San Juan (dal 22 al 29 gennaio). E non è la prima volta che Evenepoel parte dall'Argentina. Era capitato anche nel 2020, quando superò Filippo Ganna, sia nella crono di quella settimana che in classifica generale, e nel 2019 quando mosse i suoi primi passi da pro proprio in Argentina. La stagione di ciclismo è ferma, ma alcune squadre hanno già fatto partire i ritiri per il 2023. Riposerà ancora qualche settimana, ma non manca molto per rivedere sulle strade il neo Campione del mondo in carica. Ma quando vedremo la sua maglia iridata conquistata al Mondiale di Wollongong ? Lui l'ha già indossata alla Binche-Chimay-Binche , anche se era più una kermesse per salutare Philippee Iljoche altro. Laha però già comunicato dove Evenepoel debutterà nella stagione che verrà: il belga cercherà subito di conquistare una classifica generale alla(dal 22 al 29 gennaio). E non è la prima volta che Evenepoel parte dall'Argentina. Era capitato anche nel 2020, quando superò Filippo Ganna, sia nella crono di quella settimana che in classifica generale, e nel 2019 quando mosse i suoi primi passi da pro proprio in Argentina.

E anche questa volta ci sarà la sfida con Filippo Ganna, anche se solo a cronometro, visto che la Ineos Grenadiers arriverà con Egan Bernal. Una chiamata importante quella per il colombiano, per capire se ha recuperato dall'infortunio che lo ha tenuto lontano dalle corse per quasi un anno.

Het Laatste Nieuws - che cita fonti interne alla squadra - il belga proverà a conquistare il suo secondo Grande Giro proprio in Italia. In quello che sarà un rematch rispetto a quanto visto alla Vuelta contro Roglic. E poi? Beh è stata annunciata la presenza di Evenepoel anche alla Freccia del Brabante (12 aprile), alla Freccia Vallona (19 aprile) e alla Liegi-Bastogne-Liegi (23 aprile), vinta proprio da Evenepoel in questo 2022 . Sembra tutto apparecchiato come preparazione per il prossimo Giro d'Italia. Anche se Evenepoel non ha ancora ufficializzato che ci sarà al Giro, per l'- che cita fonti interne alla squadra - il belga proverà a conquistare il suo secondo Grande Giro proprio in Italia. In quello che sarà un rematch rispetto a quanto visto alla Vuelta contro Roglic.

