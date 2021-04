Si è appena conclusa la quarta tappa della Volta a la Comunitat Valenciana 2021, la crono di 14,3 chilometri da Xilxes a Playa Almenara. La prova contro il tempo è stata dominata dall’elvetico Stefan Küng (Groupama-FDJ). Il campione svizzero a cronometro ha chiuso la sua prova in 16’13”, un tempo risultato inavvicinabile dagli avversari. Si è difeso egregiamente il portoghese Nelson Oliveira (Movistar), che ha tagliato il traguardo con il tempo di 16’24”, unico capace di contenere il distacco dal vincitore entro il mezzo minuto di ritardo. Terzo posto per Thibaut Guernalec (Arkea-Samsic), a 39” dal vincitore.

Küng con la vittoria di oggi sale anche in testa alla classifica generale della Volta a la Comunitat Valenciana 2021. Giornata sfortunata per l’ex leader della classifica generale lo spagnolo Enric Mas (Movistar), che ha forato quando mancavano poche centinaia di metri al traguardo. Il suo distacco alla fine è stato di 1’27”.Per Oliveira oltre alla piazza d’onore della frazione arriva anche la seconda posizione in classifica generale, ovviamente alle spalle dello svizzero, con 6” da recuperare. Solo terzo Mas che 36” di ritardo dal leader.

