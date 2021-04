Era il super favorito del giorno ma soprattutto della classifica generale, e non si è fatto attendere. Tappa e leadership per Enric Mas, trionfatore odierno dell’Alto de la Reina, traguardo finale della terza tappa della Volta a la Comunitat Valenciana. Alle spalle del maiorchino della Movistar, a soli 2″, il francese della Cofidis Victor Lafay. Terzo l’altro transalpino Elié Gesbert (Arkéa Samsic), giunto a 8″. Al momento, in classifica generale, Mas ha 8″ di vantaggio sullo stesso Lafay. Tramontato invece il sogno dell’ex primatista Miles Scotson (Groupama-FDJ), giunto al traguardo con 3’01” di ritardo dall’iberico.

Doppio colpo Enric Mas! L'arrivo della terza tappa

A 25 chilometri dal traguardo, il primissimo attacco da parte dello stesso Enric Mas. Il tentativo del ventiseienne di Artà ha portato ad un grandissimo sconvolgimento del gruppo, che si è presto ritrovato completamente frazionato. Gli unici a resistere assieme a Mas sono stati il suo compagno di squadra Nelson Oliveira, Stefan Küng (Groupama-FDJ), Victor Lafay, Rémy Rochas (Cofidis), Elié Gesbert (Arkea Samsic), Rémy Mertz (Bingoal), Gotzon Martín e Luis Angel Maté (Euskaltel Euskadi). Naufragato invece il sogno dell’ex leader della corsa Miles Scotson (Groupama-FDJ).

In prossimità dell’ultimadiscesa di giornata dopo Otonel, e praticamente prima della salita finale di Dos Aguas, hanno cercato di riportarsi sui battistrada Jonathan Lastra (Caja Rural) e Mikel Iturria (Euskaltel Euskadi), rimasti però nella terra di nessuno. Durante l’ascesa conclusiva con i suoi 7,4 chilometri al 5%, c’è stata molta attesa a livello di scatti per la vittoria di tappa, sino all‘attacco decisivo di Mas, Lafay e Gesbert. Nel finale l’iberico della Movistar è riuscito ad anticipare i due prendendosi tappa e maglia.

