Ciclismo

Volta CV Feminas - Chiara Consonni: "Grande squadra, non era facile contro la Movistar"

VOLTA CV FEMINAS - Felicissima Chiara Consonni che ringrazia la sua Valcar per il grande lavoro fatto durante tutta la giornata e soprattutto per il treno avuto per lo sprint. E non era facile contro una corazzata come quella della Movistar.

00:01:12, 22 minuti fa