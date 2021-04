Démare che regola il gruppo come ai vecchi tempi. Il corridore della Groupama-FDJ aveva fatto molta fatica in questo inizio di stagione ma, dopo essersi Caleb Ewan. Tutto solo l'australiano che niente ha potuto contro la forza del team francese, con Guarnieri perfetto - per l'ennesima volta - nel ruolo di ultimo uomo. Anche due italiani nella top 10: Consonni 4° e lo stesso Guarnieri che fa addirittura 6°. Cambio poco o nulla in classifica generale, con Scotson che ha 32'' di margine su Degenkolb e, soprattutto, 35'' di vantaggio sul grande favorito Enric Mas. Dopo la sorprendente azione di Scotson , questa volta è volata regolare conche regola il gruppo come ai vecchi tempi. Il corridore dellaaveva fatto molta fatica in questo inizio di stagione ma, dopo essersi sbloccato al Roue Tourangelle , ha trovato il suo secondo successo stagionale battendo. Tutto solo l'australiano che niente ha potuto contro la forza del team francese, conperfetto - per l'ennesima volta - nel ruolo di ultimo uomo. Anche due italiani nella top 10:4° e lo stesso Guarnieri che fa addirittura 6°. Cambio poco o nulla in classifica generale, con Scotson che ha 32'' di margine su Degenkolb e, soprattutto, 35'' di vantaggio sul grande favorito

Démare stravince contro Ewan e Consonni: rivivi la volata

L'ordine d'arrivo

Corridore Tempo 1. Arnaud Démare 4h09'23'' 2. Timothy Dupont st 3. Caleb Ewan st 4. Simone Consonni st 5. Sebastián Mora st 6. Jacopo Guarnieri st 7. Edwin Ávila st 8. Colin Joyce st 9. Felipe Orts st 10. Gil D'Heygere st

5 in fuga: Ruiz per i punti della classifica scalatori

Parte una fuga con 5 corridori all'attacco: ci sono Carpenter (Rally), Madrazo (Burgos), Azparren (Euskaltel Euskadi), Van de Kerkhove (Tarteletto-Isorex) e la maglia a pois di Ibon Ruiz (Kern Pharma). Il quintetto guadagna fino a 3'35'' sul gruppo, ma ai -50 km comincia il lavoro in testa della Groupama-FDJ di Démare (e Scotson) e dell'Arkéa Samsic di Riou.

C'è la volata: stravince Démare. Bravo Consonni

Ai -10 dal traguardo arriva anche la Movistar di Enric Mas, e il contributo del team spagnolo è necessario per ridurre lo scarto con i battistrada. Davanti però non vogliono mollare e Madrazo e Carpenter sono gli ultimi ad essere ripresi ai -3. Da quel momento cominciano le operazioni per la volata: parte a tutta il trenino della Groupama-FDJ, Ewan prende la ruota di Démare, ma il campione nazionale francese è imbattibile. Caleb Ewan viene così scavalcato anche da Dupont, mentre Simoni Consonni si prende il 4° posto.

La classifica generale

Corridore Tempo 1. Miles Scotson 8h24'10'' 2. John Degenkolb +32'' 3. Alan Riou +34'' 4. Enric Mas +35'' 5. Nélson Oliveira +36'' 6. Victor Lafay +37'' 7. Simone Consonni +38'' 8. Colin Joyce +38'' 9. Matis Louvel +38'' 10. Franck Bonnamour +38''

