Ciclismo

Volta Valenciana - Fagianata di Scotson: tappa e maglia. Degenkolb è 2°

VOLTA VALENCIANA - Si comincia in Spagna con il successo di Miles Scotson che ottiene la sua seconda vittoria in carriera. L'australiano, solito a lavorare per Démare in volata, ricevere semaforo verde dalla sua squadra e coglie tutti di sorpresa con un'azione da lontano. Degenkolb regola il gruppo vincendo la volata per il 2° posto.

00:01:53, 28 minuti fa