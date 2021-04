Ciclismo

Volta Valenciana - Küng come un treno: stravince la crono di Playa Almenara. Sua anche la generale

VOLTA VALENCIANA - 16'12'' per completare i 14,3 km della crono di Playa Almenara. Lo svizzero della Groupama-FDJ era il favorito per la vittoria di giornata ma, grazie alla sua prova, e alla sfortunata giornata di Enric Mas, il campione europeo a crono andrà a vincere anche la classifica generale della Volta Valenciana. È la prima corsa a tappe per Küng in carriera.

00:01:17, 30 minuti fa