Arnaud Démare, al Groupama-FDJ che fa poker di tappe più la classifica generale con Küng che deve solo controllare rispetto a Nélson Oliveira e Enric Mas, i suoi due più immediati inseguitori. Una settimana da incorniciare per i francesi, un po' meno per la Movistar che paga - forse - scelte discutibili a livello di strategia. Ok la vittoria di Enric Mas Valverde che vuole continuare a vincere dopo il successo Va tutto come previsto l'ultima tappa della Volta Valenciana con la volata finale che premia ancora una volta, al secondo successo in questa settimana , e lache fa poker di tappe più la classifica generale conche deve solo controllare rispetto a, i suoi due più immediati inseguitori. Una settimana da incorniciare per i francesi, un po' meno per lache paga - forse - scelte discutibili a livello di strategia. Ok la vittoria di Enric Mas sull'Alto de la Reina , ma si poteva far risparmiare Nélson Oliveira in vista della crono dove, tra l'altro, Mas è stato sfortunato ma anche poco incisivo con una partenza da dimenticare. Movistar che spera ora di riscattarsi con le gare delle Ardenne, conche vuole continuare a vincere dopo il successo al GP Indurain

A Valencia vince ancora Démare: rivivi la volata

L'ordine d'arrivo

Corridore Tempo 1. Arnaud Démare 1h56'25'' 2. Jon Aberasturi st 3. Timothy Dupont st 4. Simone Consonni st 5. Colin Joyce st 6. Caleb Ewan st 7. Alex Molenaar st 8. Bram Welten st 9. Gerben Thijssen st 10. Francesco Di Felice st

5 in fuga: c'è anche un corridore della MG.K Vis VPM

Ci vuole un po' per far partire la fuga di giornata, ma quando mancano più di 50 km ecco che parte un drappello composto da Abner González (Movistar), Cam (B/B Hotels), Bou (Euskaltel-Euskadi), Van den Brande (Tarteletto-Isorex) e Wright (MG.K Vis VPM). I 5 non guadagnano però tanto terreno, perché oltre alla Groupama-FDJ anche altre formazioni danno manforte in testa al gruppo.

Volata e vince il solito Démare

Dai -20 km all'arrivo si rifà sotto il gruppo e l'ultimo ad essere ripreso è Maxime Cam che sventola bandiera bianca a 8 km dal traguardo. Comincia il lavoro delle squadre dei velocisti, ma è sempre la Groupama-FDJ a fare la voce grossa. All'ultimo km ci sono ancora Sinkeldam e Guarnieri a disposizione di Arnaud Démare che vince quasi facilità nonostante la rimonta da dietro di Aberasturi che si piazza 2°. Solo 6° invece Caleb Ewan che dimostra di non avere una condizione stellare e si rialza a volata quasi conclusa.

La classifica generale

Corridore Tempo 1. Stefan Küng 14h49'50'' 2. Nélson Oliveira +6'' 3. Enric Mas +36'' 4. Victor Lafay +45'' 5. Élie Gesbert +1'01'' 6. Luis Ángel Maté +1'37'' 7. Rémy Mertz +1'53'' 8. Rémy Rochas +2'03'' 9. Miles Scotson +2'26'' 10. Matis Louvel +2'43''

