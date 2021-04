Ciclismo

Volta Valenciana - Occhio alle rotonde! Altra caduta: altri corridori per terra

VOLTA VALENCIANA - Ci si aspettava temperature quasi estive sulla Costa Blanca, ma in realtà pioggia e vento stanno caratterizzando queste prime tappe. Proprio come Scotson nella prima frazione, altri corridori perdono il grip durante l'attraversamento di una rotonda. Per fortuna nulla di grave.

00:00:17, 12 minuti fa