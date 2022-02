Ciclismo

Ciclismo, Vuelta a Valencia: sullo sterrato Vlasov distrugge Evenepoel

CICLISMO - È lo sterrato ad essere protagonista nella terza tappa della Volta a la Comunitat Valenciana 2022: 155,1 chilometri da Alicante ad Antenas del Maigmó che hanno visto trionfare alla grande un super Aleksandr Vlasov, al primo successo in maglia Bora-hansgrohe. Per il russo arriva anche la leadership in classifica generale.

00:02:41, un' ora fa