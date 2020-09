Ciclismo

Roglic domina la crono! 3 minuti a Quintana: rivivi l'arrivo dello sloveno che si prende la roja

Primoz Roglic vola e domina la prova a cronometro dando 3'06'' a Nairo Quintana. Roglic sfila la maglia roja al colombiano che perde 3 posizioni in generale, retrocedendo in 4a piazza. Roglic entra così nell’élite dei corridori capaci di vincere una tappa in tutti i Grandi Giri. Brutta botta per Quintana, ma anche per Lopez che, pur essendo partito 2’ prima di Roglic, si fa superare dallo sloveno.

00:01:33, 3 Visualizzazioni, 03/09/2019 A 15:39